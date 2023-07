F1, ufficiale il ritorno di Ricciardo: sostituirà De Vries dal GP d'Ungheria

FORMULA 1

Il pilota australiano guiderà l'Alpha Tauri, nel frattempo ha provato la RB19 nei test Pirelli a Silverstone

© Getty Images È ufficiale: Daniel Ricciardo tornerà a correre in Formula 1. Il 34enne pilota australiano, che in carriera vanta 232 GP disputati e 8 vittorie, sostituirà infatti Nyck De Vries sulla Alpha Tauri a partire dal GP d'Ungheria. "Sono molto lieto di dare il bentornato a Daniel nel team - le parole del team principal della scuderia di Faenza, Franz Tost - Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e inoltre conosce già molti di noi, quindi per lui sarà facile integrarsi. Anche il team trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto Gran Premi di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro tutto il meglio per il futuro".

Ricciardo avrà dunque la possibilità di mettersi in mostra e, chissà, lottare per un posto al fianco di Max Verstappen sulla Red Bull nella prossima stagione, tornando a dividere il box con l'olandese come già fatto dal 2016 al 2018: "Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!", le prime parole di Danny Ric.

Nel frattempo, a poco meno di otto mesi dal Gran Premio di Abu Dhabi con il quale - lo scorso 20 novembre - si era momentaneamente conclusa la sua carriera nel Mondiale, nel suo attuale ruolo di test driver e riserva Red Bull, Ricciardo si è messo per la prima volta al volante della RB19 nel primo dei tre giorni di test Pirelli sulla pista di Silverstone che domenica scorsa ha ospitato il Gran Premio d'Inghilterra.