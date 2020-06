F1, Toto Wolff: "Vettel in Mercedes? Mai dire mai"

FORMULA 1

"Penso che lo dobbiamo a un quattro volte campione del Mondo di non dire subito 'no'. Bisogna pensarci su". Con queste parole Toto Wolff, boss della Mercedes, mantiene una porta aperta su un possibile approdo di Sebastian Vettel alle Frecce d'Argento. Il campione tedesco a fine stagione lascerà la Ferrari e non ha ancora annunciato dove correrà, dal canto suo la Mercedes nel 2021 avrà ancora sotto contratto sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas. "Abbiamo una formazione fantastica e sono molto contento sia dei nostri piloti sia di George Russell", ha detto Wolff alla stampa inglese.

"Ma non si sa mai. Uno di loro potrebbe decidere di non voler più correre e all'improvviso hai un posto libero ed è per questo che non voglio a giugno dire 'nessuna possibilità, Sebastian non corre per noi'". Parole che sembrano qualcosa di più di un semplice attestato di stima.