F1, Todt: "Schumacher continua a lottare"

Dopo che ieri Lewis Hamilton ha eguagliato il suo record di sette Mondiali vinti in Formula 1, arrivano alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. L'ex pilota tedesco "continua a lottare", come ha rivelato il presidente della Fia, Jean Todt, che è tornato a far visita al suo grande amico. A quasi sette anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel, il fenomeno di Kerpen prosegue dunque la sua battaglia per la vita assistito dalla sua famiglia nella sua villa sul lago di Ginevra.