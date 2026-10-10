Formula 1, George Russell sbatte nella sprint a Singapore: si avvicina il Mondiale di Kimi Antonelli

"Ha toccato la linea bianca, attento che è umida" ha detto l'ingegnere di pista a Kimi Antonelli parlando di Russell. E proprio il pilota italiano, che ha la W17 aggiornata, aggiunge punti preziosi in ottica Mondiale (qui la classifica mondiale): ora è a 325 punti contro i 236 del compagno di squadra.