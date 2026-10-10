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Formula 1, George Russell sbatte nella sprint a Singapore: si avvicina il Mondiale di Kimi Antonelli

Il pilota inglese, con la Mercedes W17 senza aggiornamenti, tradito dalla pioggia al primo giro: va contro le barriere e si ritira

10 Ott 2026 - 12:18
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Immediato colpo di scena nella gara Sprint di Formula 1 in Indonesia: George Russell, che partiva secondo e aveva superato in partenza il poleman Max Verstappen, è andato a sbattere al secondo giro contro le barriere, probabilmente tradito dalla pista umida vista la grande pioggia scesa nei minuti precedenti al via. Il pilota inglese, che guidava la Mercedes W17 senza aggiornamenti, è stato costretto al ritiro.

Questo lo scambio tra Russell e i box dopo l'incidente: "Mi spiace", "Tutto bene?", "Sì sto bene. Scusate, scusate, scusate".

"Ha toccato la linea bianca, attento che è umida" ha detto l'ingegnere di pista a Kimi Antonelli parlando di Russell. E proprio il pilota italiano, che ha la W17 aggiornata, aggiunge punti preziosi in ottica Mondiale (qui la classifica mondiale): ora è a 325 punti contro i 236 del compagno di squadra.

Il diluvio e poi la Sprint: le foto

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