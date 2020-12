F1, sarà Russell a sostituire Hamilton nel GP di Sakhir

OCCASIONE UNICA

La Mercedes ha scelto George Russell per sostituire Lewis Hamilton, risultato positivo al Covid-19, nel weekend del GP di Sakhir in programma sempre in Bahrain. Il giovane britannico lascia così la Williams (scuderia partner del team tedesco) e affronta un esame importantissimo per lui al volante della monoposto campione del mondo. Un assaggio di quello che potrà riservargli il futuro se dovesse confermare quanto di buono fatto vedere sinora.

La Williams, team cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ha accettato di lasciare Russell a Toto Wolff, sostituendo George con Jack Aitken. Il britannico farà il suo debutto assoluto in un weekend di gara in Formula 1 da titolare. Russell fa parte del programma Junior di Mercedes dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l'anno successivo, vincendo al primo anno la Formula 2.