F1, Sainz criptico sul futuro: “Tante opportunità, ma ancora non so nulla”

GP GIAPPONE

Il pilota spagnolo è concentrato sul presente: “Non ho ancora notizie da darvi, in Giappone per fare meglio dell'anno scorso”

© Getty Images Nella conferenza stampa di Formula 1, alla vigilia del weekend del Giappone in programma a Suzuka, ha parlato il vincitore del Gran Premio d’Australia Carlos Sainz. Il pilota Ferrari ha risposto alle tante domande sul suo futuro, dribblando però tutti i rumors: “Sto parlando con tante squadre, ma ancora non ci sono novità da comunicare”. Lo spagnolo è poi tornato sul presente: “Qui abbiamo faticato lo scorso anno, ci sarà da lavorare”.

Altalena di emozioni per Carlos Sainz, a metà tra la gioia dopo il successo nel Gran Premio d’Australia e l’incertezza per la prossima stagione. Il pilota spagnolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone di Formula 1, aggiornando però solamente in parte sulla sua carriera motoristica a partire dal 2025: “Non ho notizie da darvi. Ho tante opportunità, sto parlando con tante squadre. Si tratta soltanto di capire quale sia la migliore per me e per il mio futuro, devo approfondire e capire tanti dettagli. Ad oggi però non ci sono novità a riguardo”.

Il ferrarista si è poi focalizzato sul presente, rimarcando la fatica della monoposto di Maranello sul circuito di Suzuka: “Dopo la vittoria in Australia non dobbiamo fermarci, lo scorso anno qui in Giappone abbiamo fatto tanta fatica con la SF-23, speriamo che questa volta le cose possano andare meglio. Non ci sono aggiornamenti significativi sulla vettura, quelli arriveranno più avanti. Per questo weekend abbiamo soltanto un piccolo upgrade sul retrotreno, speriamo che possa funzionare bene”.