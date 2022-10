F1, Sainz ad Austin: "La macchina è competitiva sempre"

FERRARI

Lo spagnolo parla alla vigilia del GP: "Proveremo alcune cose che ci serviranno per il futuro"

© Getty Images Dopo la vittoria del Mondiale di Verstappen, la Ferrari è chiamata comunque al riscatto. C’è ancora la lotta per il titolo di costruttori. Nella conferenza stampa alla vigilia del GP degli USA, quart’ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1, Carlos Sainz sottolinea l'importanza della gara: "Sarà leggermente diversa. Qui ad Austin proveremo le gomme del 2023 e possiamo capire sicuramente come migliorare in vista del prossimo Mondiale”.

Dopo essersi presa due settimane di sosta la Formula 1 torna in azione. Nell’imminente weekend si disputerà il Gran Premio degli Stati Uniti. La Ferrari prosegue la sua battaglia con la Red Bull per la conquista del titolo della classifica riservata ai team: 165 i punti di distacco tra i due. La conferenza stampa di presentazione del Gp di Austin, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2022, diventa allora un modo per Carlos Sainz di fare un piccolo bilancio della stagione: "Faccio i miei complimenti a Verstappen, è stato bravo e le sue prestazioni sono state alte. La Red Bull è stata sicuramente forte in aree in cui noi non lo siamo stati, e per questo ha meritato. Se il nuovo campione del mondo è migliorato? Rispetto a quando eravamo in Toro Rosso, è davvero cresciuto e si è evoluto in molti aspetti. Gli vanno riconosciuti meriti e la sua macchina è davvero competitiva".

Lo spagnolo, però, sembra concentrato di più sulla nuova stagione: “Podio qui ad Austin? La macchina è competitiva ovunque, anche se in gara la Red Bull ultimamente ha avuto qualcosa in più. Qui proveremo le gomme del 2023 e questo ci può aiutare a capire come migliorare in qualunque aspetto in vista del prossimo Mondiale. Russell? Quarto o quinto a me non cambia molto. Preferirei di gran lunga vincere una gara da qui a fine anno".