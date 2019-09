F1 Russia, Hamilton: "Risultato straordinario, ora non penso al titolo"

Si gode il trionfo Lewis Hamilton, sempre più vicino alla conquista del suo sesto titolo iridato: "C'è stato un lavoro incredibile da parte di tutti i ragazzi, perché non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre spinto - ha detto il britannico della Mercedes - È un risultato straordinario considerando quanto erano veloci gli altri oggi. La macchina è stata fantastica. Il campionato? Onesatamente cerco di non pensarci ora. Noi stiamo lavorando tutti insieme perché sta diventando sempre più difficile, gara dopo gara, cerchiamo di fare un passo alla volta senza inciampare. Questa vittoria la aspettavamo da un po' e per me ogni successo è sempre come il primo".

Soddisfatto anche Valtteri Bottas: "Sicuramente la partenza era importante e per quanto mi riguarda partire 4° e finire 2° non è male. Per noi è stata una bella gara, siamo tornati alla vittoria con una doppietta. Il primo stint è stato difficile, ma poi alla fine sono riuscito a tenere dietro Charlese questo è positivo. Pensavamo di avere un buon passo oggi, credevamo di poter vincere. Dobbiamo però alzare il livello in qualifica, anche se il passo è sempre buono".