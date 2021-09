F1, Ricciardo fuori dal periodo buio: "Ora sono sereno e voglio il podio"

FORMULA 1

Il pilota McLaren: "Arrivare fino a 40 anni come Raikkonen? Non so"

di

SIMONE REDAELLI

"Metti una tuta leggera, anzi leggerissima", questo è il motivetto che canteranno Daniel Ricciardo e Lando Norris a Monza. I due piloti McLaren, infatti, hanno ricevuto a Volpiano nella sede di Sparco la nuova tuta pronta per la gara che è un secondo più resistente alle fiamme e, soprattutto, a un peso inferiore alla precedente. Pochi grammi che però in Formula 1 possono fare la differenza. E lo scopriremo nel weekend...

Con il nuovo equipaggiamento Daniel Ricciardo è carico, sorride e non si nasconde: "L'obiettivo è sicuramente il podio, ora sono veramente vicino. Con questa macchina e motivazione possiamo farcela". Dopo un inizio difficile l'australiano ha trovato nelle ultime gare un buon feeling con la macchina: "Mi trovo certamente meglio, mi manca ancora il 2% per essere al top ma siamo sulla buona strada. La pausa di agosto mi ha ricaricato, ne avevo davvero bisogno e ora sono pronto per la seconda parte della stagione".

In Australia non si corre da due anni e l'Italia è da sempre la sua seconda casa: "Sì, qui mi sento un po' come a casa. Correre a Monza è sempre bellissimo per me e sarà bello rivedere i tifosi, molti qui fanno il tifo per me". Si viene da un weekend dove i fan hanno fatto la differenza: "Che bello a Zandvoort vedere tutta quella gente, loro sono parte della F1 e per fortuna possono tornare nei circuiti. L'atmosfera è stata davvero fantastica".

A 32 anni e dopo 10 di Formula 1 l'ex pilota Red Bull è ancora nel pieno della sua carriera: "Arrivare a 40 anni e passa come Raikkonen? Non lo so, non ci ho ancora pensato ma non credo di correre nel circus così a lungo. Dieci anni sono passati velocemente e voglio ancora divertirmi, dipenderà anche molto dai risultati. Se vinco perché non continuare?".

I PILOTI MCLAREN NELLA SEDE SPARCO

Pomeriggio passato nell'headquarter di Sparco per ammirare da vicino come nasce il loro abbigliamento da gara. Molto interessati Lando Norris e Daniel Ricciardo che hanno osservato e interagito divertiti con i dipendenti al lavoro. Occasione anche per indossare per la prima volta la nuova tuta superleggera, anteprima della collezione 2022. Per celebrare i 25 anni di partnership Aldino Bellazzini, ad e presidente Sparco, ha donato i guanti celebrativi Arrow Biotech che i due piloti indosseranno a Monza nel weekend. "Visitare questo stabilimento è sempre emozionante - ha detto Mark Norris, Trackside Operations Director McLaren -. Combattiamo ogni settimana per migliorarci".