F1, prima pole della carriera per Leclerc in Bahrain

30/03/2019 di ALBERTO GASPARRI

Una giornata storica quella vissuta sul tracciato di Sakhir, anche se, come sempre, alla fine conta solo la domenica. Intanto, però, a Maranello si godono un pilota, Leclerc, che promette davvero bene. Per ora a 21 anni 5 mesi 14 giorni è diventato il più giovane della storia Ferrari a conquistare una pole (battuto Jacky Ickx), il secondo di tutta la F1 dopo Vettel. E forse non è un caso che la sua qualifica record faccia seguito a quella conquistata dal tedesco lo scorso anno in 1'27"958. Proprio Vettel ha incassato il colpo di trovarsi nel box un ragazzino che gli sta mettendo un po' di pepe sulla coda. Seb, bisogna dirlo, ha avuto a disposizione solo un giro veloce contro i due del compagno, ma gli era stato alle spalle anche nelle libere 3. La prima fila tutta Ferrari numero 220 della storia fa ben sperare per la gara anche se la Mercedes è forse meno in difficoltà di quanto si pensasse. Soprattutto, Hamilton non pare aver intenzione di darsi per vinto come ha dimostrato in qualifica, dove ha chiuso alle spalle di Vettel per un soffio.



Un plauso va anche ai team Haas e soprattutto McLaren, che hanno piazzato entrambe le loro monoposto nella Top 10 (prima della penalizzazione di Grosjean), mentre Raikkonen ha difeso il nome dell'Alfa Romeo con una dignitosa nona piazza (poi tramutata in ottava), fatta più di esperienza che di qualità della macchina.



Nella lista dei delusi figuran, invece, Ricciardo e Gasly, entrambi fuori nel Q2. Ma mentre l'australiano può consolarsi con il fatto di essere perlomeno il migliore del team Renault (Hulkenberg è 17°), il francese paga un grosso divario da Verstappen. Poche soddisfazioni anche per Giovinazzi, subito fuori nel Q1 e costretto a sperare nella gara per dare la svolta a un weekend iniziato male e continuato sulla stesso lunghezza d'onda. Continuano, infine, i tempi bui in casa Williams, con Russell e Kubica ultimo e penultimo e alle prese con una macchina piena di problemi.