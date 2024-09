F1, paura per papà Perez: infarto guardando l'incidente del figlio a Baku

F1

Lo ha raccontato lui stesso ai media messicani: "Sto facendo tutti gli accertamenti del caso"

© Getty Images Attimi di paura per la famiglia di Sergio Perez. Il papà del pilota Red Bull ha accusato un principio d'infarto assistendo in diretta televisiva all'incidente del figlio con Carlos Sainz durante il GP dell'Azerbaigian. Lo ha raccontato lui stesso ai media messicani: "È successo tutto dopo lo schianto, l'impressione è che lo spavento possa aver provocato qualche reazione nel mio cuore - le parole di Antonio Perez a Mediotiempo -. Sto facendo tutti gli esami del caso".

Il 65enne, ex politico, è stato fortunatamente soccorso in maniera tempestiva dalla Croce Rossa di Città del Messico, dopo essere stato rinvenuto in bagno, privo di sensi, dai suoi stessi familiari. Ora sta meglio, ma lo spavento per tutti è stato grande: "Antonio Perez si sta riprendendo in maniera molto rapida", hanno fatto sapere dal suo entourage.

