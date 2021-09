F1: papà Verstappen ricoverato in ospedale durante la gara di Max

FORMULA 1

L'ex pilota costretto a lasciare il circuito di Zandvoort per problemi intestinali a metà gara

Jos Verstappen non ha potuto celebrare la vittoria di suo figlio Max a Zandvoort. L'ex pilota di Formula 1 si è recato in ospedale in elicottero durante il GP d'Olanda per accertamenti, perché aveva problemi all'intestino da diversi giorni. "Ha visto Max vincere online" ha spiegato il manager Raymond Vermeulen. "Sto bene. Le erbacce non muoiono" ha scherzato su Twitter il papà del pilota della Red Bull nuovo leader del Mondiale. Getty Images

“Jos aveva problemi di intestino da alcuni giorni. Ha guardato fino a metà gara, ma poi non riusciva più a camminare dritto", ha spiegato Vermeulen. Poiché il 49enne ex pilota avrebbe dovuto recarsi all'estero, ha deciso durante la gara di farsi visitare in un ospedale olandese. "E' stato fatto per precauzione - ha aggiunto Vermeulen -. È stato quindi in grado di tornare a casa. Sta andando tutto bene".

il manager accompagnerà Max Verstappen a Monza questa settimana per il Gran Premio d'Italia. L'idea è che papà Jos sia di nuovo al seguito del figlio a Sochi al Gran Premio di Russia, in programma alla fine di questo mese.