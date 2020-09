F1, Mugello in festa per i mille GP Ferrari: prezzi dimezzati

VERSO IL GP

Il Mugello è pronto ad aprire le porte a 3000 spettatori, i primi in questa stagione di Formula 1 che avranno il piacere di poter assistere dal vivo alle gare tra le monoposto del Mondiale. Dai vertici del circuito, che ospiterà il GP numero mille per la Ferrari, è arrivata la decisione di dimezzare i prezzi dei tagliandi per il weekend del GP della Toscana-Ferrari 1000: "Vogliamo che sia una festa per tutti, per questo l ’Autodromo del Mugello ha operato, in tutti i settori, una riduzione pari al 50% sui prezzi precedentemente comunicati". I biglietti saranno messi in vendita dal pomeriggio di sabato 5 settembre.

"Un evento speciale come un Gran Premio di Formula 1 ha come elemento fondamentale la passione. In un momento particolare come questo, poi, la presenza per la prima volta quest’anno dei tifosi a bordo pista rappresenta un segnale di ripartenza. Elementi, questi, che rendono unico l’appuntamento del Mugello in occasione del millesimo Gran Premio della Ferrari" si legge in un messaggio diramato sui social dal Mugello Circuit.

Secondo quanto comunicato i biglietti già acquistati saranno annullati ed interamente rimborsati, gli interessati dovranno quindi procedere ad un nuovo acquisto.