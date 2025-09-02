F1 Monza, quante attività per i fan con American Express

Il cuore dell’attivazione a Monza sarà l’Amex Fan Experience, un’area dedicata situata tra la Variante Ascari e la Parabolica, accessibile a tutti i fan e pensato per farli immergere nel mondo della Formula 1. Gli appassionati di motorsport potranno progettare e personalizzare digitalmente la propria monoposto, registrare un video simulando una presentazione ufficiale da pilota, e mettere alla prova le proprie abilità di Formula 1 per vincere un premio speciale. Inoltre, i titolari di carta riceveranno gadget speciali effettuando acquisti con la propria Carta Amex presso i negozi ufficiali di merchandising Formula 1 all’interno del circuito e accedendo alla Amex Fan Experience, dove potranno ritirare omaggi provenienti da piccole attività locali nell’ambito della campagna Shop Small di American Express, che incoraggia a scoprire e sostenere le piccole imprese locali attraverso offerte e iniziative di sensibilizzazione.