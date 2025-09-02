Logo SportMediaset
F1 Monza, quante attività per i fan con American Express

02 Set 2025 - 11:40
American Express è pronta ad accogliere i titolari di carta e gli appassionati di motorsport al GP d'Italia di Formula 1, in programma dal 5 al 7 settembre presso l’Autodromo Nazionale di Monza, costruito nel 1922 e noto anche come “Tempio della Velocità” per i suoi lunghi rettilinei e le celebri chicane.

In qualità di Official Payments Partner di Formula 1, American Express arricchisce l’esperienza dell’evento offrendo ai Titolari di Carta una serie di vantaggi e attività dedicate per vivere da protagonisti tutto il weekend di gara. Tra questi, l’accesso prioritario al circuito, che consente di saltare le code e immergersi subito nell’atmosfera vibrante dell’evento, e la possibilità di ricevere le Amex Race Radio, che trasmettono la telecronaca in diretta dalla F1 TV, per seguire in tempo reale tutti gli sviluppi del weekend di gara.

Il cuore dell’attivazione a Monza sarà l’Amex Fan Experience, un’area dedicata situata tra la Variante Ascari e la Parabolica, accessibile a tutti i fan e pensato per farli immergere nel mondo della Formula 1. Gli appassionati di motorsport potranno progettare e personalizzare digitalmente la propria monoposto, registrare un video simulando una presentazione ufficiale da pilota, e mettere alla prova le proprie abilità di Formula 1 per vincere un premio speciale. Inoltre, i titolari di carta riceveranno gadget speciali effettuando acquisti con la propria Carta Amex presso i negozi ufficiali di merchandising Formula 1 all’interno del circuito e accedendo alla Amex Fan Experience, dove potranno ritirare omaggi provenienti da piccole attività locali nell’ambito della campagna Shop Small di American Express, che incoraggia a scoprire e sostenere le piccole imprese locali attraverso offerte e iniziative di sensibilizzazione.

