Per la prima volta a Cortina il campionato del mondo estivo bob e skeleton

È iniziato il conto alla rovescia per il Campionato del mondo estivo di bob e skeleton a Cortina d'Ampezzo. L'evento, ospitato per la prima volta nella Conca, è in programma per l'11 e il 12 settembre prossimi al centro sportivo di Fiames e, nello specifico, sulla rinnovata struttura del pistino di spinta intitolato a Renzo Alverà. La manifestazione è proposta in sinergia da Fondazione Cortina, la realtà organizzatrice dei grandi eventi sportivi ampezzani, e Bob Club Cortina, storico sodalizio che ha fatto crescere generazioni di atleti e proposto diverse manifestazioni di carattere internazionale. I campionati estivi di bob e skeleton sono dedicati alla spinta: si tratta cioè di una competizione nella quale gli atleti spingono il mezzo su una pista artificiale, senza ghiaccio, e si impongono coloro che realizzano, appunto, il miglior tempo di spinta.