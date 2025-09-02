Per la prima volta a Cortina il campionato del mondo estivo bob e skeleton

È iniziato il conto alla rovescia per il Campionato del mondo estivo di bob e skeleton a Cortina d'Ampezzo. L'evento, ospitato per la prima volta nella Conca, è in programma per l'11 e il 12 settembre prossimi al centro sportivo di Fiames e, nello specifico, sulla rinnovata struttura del pistino di spinta intitolato a Renzo Alverà. La manifestazione è proposta in sinergia da Fondazione Cortina, la realtà organizzatrice dei grandi eventi sportivi ampezzani, e Bob Club Cortina, storico sodalizio che ha fatto crescere generazioni di atleti e proposto diverse manifestazioni di carattere internazionale. I campionati estivi di bob e skeleton sono dedicati alla spinta: si tratta cioè di una competizione nella quale gli atleti spingono il mezzo su una pista artificiale, senza ghiaccio, e si impongono coloro che realizzano, appunto, il miglior tempo di spinta.
Le gare di Cortina d'Ampezzo, che saranno valide anche per l'assegnazione dei titoli italiani, vedranno al via sedici nazioni: oltre all'Italia, saranno protagoniste Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna. Francia, Germania, Ghana, Liechtenstein, Nigeria, Polonia, Portogallo, Romania, Svizzera, Slovacchia e Taipei. "Dopo aver ospitato tante edizioni dei campionati italiani, siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta in Ampezzo, insieme a Fondazione Cortina, la rassegna iridata", sottolinea Gianfranco Rezzadore, presidente del Bob Club Cortina. "Il pistino di spinta "Renzo Alverà" è stato completamente rinnovato ed è ora in condizioni ideali per le gare tricolori e iridate di settembre oltre che per gli allenamenti 'a secco' degli atleti. Si tratta di una struttura fondamentale per la preparazione estiva di bobbisti e skeletonisti". Il programma prevede per giovedì 11 settembre gli allenamenti ufficiali (liberi al mattino, ufficiali nel pomeriggio) e per giovedì 12, a partire dalle 14, le competizioni: verranno assegnati i titoli mondiali e italiani di bob a due maschile, bob a quattro maschile, monobob femminile, bob a due femminile, skeleton maschile e skeleton femminile.
