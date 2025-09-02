Logo SportMediaset
Nazionale, Leoni: "Essere qui è un'emozione indescrivibile"

02 Set 2025 - 16:17

"Avevo sentito Gattuso durante l'estate, ma non mi aspettavo la convocazione. Dovrò ripagare la sua fiducia e far vedere quello che so fare in campo per aiutare la squadra". Queste le prime parole di Giovanni Leoni, difensore del Liverpool, alla prima convocazione con la nazionale maggiore dopo aver impressionato il CT azzurro per la personalità e la capacità di difendere in campo aperto. Sull'ambiente trovato a Coverciano: "È emozionante e mi riempie d'orgoglio far parte di questo gruppo e allenarmi con dei campioni del genere. Qui in Nazionale ho parlato con Bonucci, mi ha dato qualche consiglio visto che è stato un grande difensore. Mi sono sempre piaciute la sua leadership e la sua capacità di giocare palla al piede". 

