F1, Minardi: "La conferma di Imola è una grande soddisfazione, sarà uno spettacolo"

Nel 2023, per il terzo anno consecutivo, il GP dell'Emilia Romagna comparirà nel calendario della F1 e la conferma della gara di Imola non può che essere una grande notizia per gli organizzatori: "È un motivo di grande soddisfazione - ha detto Gian Carlo Minardi, presidente di 'Formula Imola' -. Abbiamo in mente tante idee per rendere il GP un grandissimo spettacolo, al di là dell'aspetto sportivo. Ci stiamo già rimboccando le maniche per cercare, come nostra abitudine, di regalare un grande evento a tutti gli appassionati".