F1 Messico, Sainz: "Giri quasi perfetti, ora speriamo di confermarci in gara"

È un Carlos Sainz raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo la splendida pole nel GP del Messico: "Sono molto contento - le parole a caldo del pilota Ferrari -. Ho fatto un paio di grandi giri, giri quasi perfetti. Normalmente non mi succede in Messico, perché la pista che è molto scivolosa. Con la Ferrari da Austin abbiamo fatto un passo aventi, anche in qualifica. La direzione è quella giusta. Ora guardiamo a domani, ma per ora mi prendo la pole". La gara di domenica può essere fondamentale per la Rossa in ottica Mondiale costruttori: "Sicuramente la nostra priorità è portare entrambe le macchine al traguardo. Ovviamente se vinci, quei punti in più sono utili per la classifica costruttori. Speriamo di confermarci con il passo gara".