F1 Messico: Sainz in pole su Verstappen e Norris, 4° Leclerc

Una vera e propria impresa quella di Sainz, che era apparso in grande spolvero, ma che dopo le libere non sembrava in grado di attaccare Red Bull e, soprattutto, McLaren. Il ferrarista è invece riuscito a sorprendere tutti e a strappare una pole che storicamente non ha un grandissimo valore sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez, ma che rappresenta comunque una grande occasione per lui, a digiuno di vittorie dal GP d'Australia. Va per altro ricordato che nella sua leggendaria storia la Ferrari ha vinto solamente due edizioni del GP del Messico, con Ickx nel 1970 e con Prost nel 1990. Leclerc ha faticato un po' di più, ma è comunque riuscito a prendersi una seconda fila potenzialmente preziosissima per la Rossa in ottica Mondiale costruttori, vista la qualifica da incubo delle "seconde guide" di Red Bull e McLaren.