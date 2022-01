F1, Mercedes fa "pretattica": la W13 verrà svelata il giorno dopo la Ferrari

Il quadro delle presentazioni delle nuove vetture della prossima stagione di Formula 1 comincia a prendere forma. Dopo l'Aston Martin, la McLaren e la Ferrari, anche la Mercedes ha annunciato infatti la data del lancio della nuova monoposto. La "F1 W13 E Performance", questo il nome del nuovo bolide Mercedes, verrà svelata agli appassionati il 18 febbraio, appena 24 ore dopo i rivali della Rossa. Casualità o mossa studiata appositamente per non dare ai tecnici del Cavallino alcun "riferimento" in anticipo sul nuovo modello?

