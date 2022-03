F1, McLaren: "Ricciardo positivo. Sta già meglio, ci sarà per il primo GP"

FORMULA 1

Il pilota australiano salterà anche l'ultimo giorno di test in Bahrein, ma dovrebbe esserci per l'esordio stagionale

di

Stefano Gatti

Rimane in salita l'inizio della stagione di Daniel Ricciardo: dopo aver saltato i primi due giorni di test in Bahrein il pilota australiano della McLaren è risultato positivo al Covid-19 e pertanto non sarà in pista neanche nella giornata conclusiva di prove sul circuito di Sakhir. Il team ha comunque fatto sapere che Daniel sta già meglio e che, in base alle regole locali, potrà prender parte alla gara d'esordio il prossimo weekend. Getty Images

Fino a venerdì sera tutti i test erano risultati negativi e pertanto in McLaren contavano di poterlo far scendere in pista sabato. Poi, l'ultimo tampone a cui si è sottoposto, ha dato esito positivo: "McLaren Racing può confermare che dopo essersi sentito male da mercoledì in poi in Bahrain, Daniel Ricciardo è ora risultato positivo a un test PCR per il Covid-19 - si legge in una nota della scuderia britannica -. Daniel rimarrà quindi in isolamento in conformità con le normative locali. In base a queste regole, Daniel sarà rilasciato in tempo per il Gran Premio di Formula 1 Gulf Air Bahrain del prossimo fine settimana. Daniel sta già cominciando a sentirsi meglio e gli auguriamo ogni bene per una pronta guarigione. Sulla base di ciò, possiamo confermare che Lando Norris rimarrà alla guida della MCL36 per l'ultima giornata dei test ufficiali pre-stagionali in Bahrain".

Un contrattempo non da poco per il vincitore del Gran Premio d'Italia della scorsa stagione che può contare solo su un giorno e mezzo di prove al volante della nuova McLaren, alla fine di febbraio a Barcellona, vale a dire all'inizio dello sviluppo delle nuove monoposto. E, visto che la Formula Uno (come la matematica) è una "scienza" praticamente esatta, Daniel dovrà... rincorrere la concorrenza (ed il proprio compagno di squadra) nei primi turni di prove libere del Gran Premio del Bahrein che apre il Mondiale il terzo weekend di marzo.

RICCIARDO SU TWITTER: "MEGLIO QUESTA SETTIMANA CHE LA PROSSIMA"

Ricciardo l'ha presa con filosofia: "Meglio questa settimana che la prossima - ha scritto su Twitter -. Peccato saltare il test, ma inizio a sentirmi meglio. Rimarrò isolato e mi concentrerò solo sul prossimo fine settimana. Grazie mille a Lando e McLaren per il lavoro pesante, vi devo delle birre (del latte per Lando). Apprezzo gli auguri da parte di tutti".