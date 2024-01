F1, McLaren risponde a Ferrari: anche Norris rinnova oltre il 2025

F1

Anche per il britannico, come per Leclerc, contratto pluriennale: "Questa squadra è come una famiglia"

Il giorno dopo l'annuncio del rinnovo di contratto tra la Ferrari e Charles Leclerc arriva un'altra importante conferma nel paddock della F1: Lando Norris ha infatti ufficializzato il suo prolungamento oltre il 2025 con la scuderia McLaren. Anche per il britannico, come per il monegasco, la formula è quella dell'accordo pluriennale, anche se nel comunicato non ne viene specificata la durata. Norris è legato alla McLaren fin dal suo esordio in Formula 1 nel 2019. In cinque stagioni ha preso parte a 104 GP, ha ottenuto 1 pole position, 13 podi e 6 giri veloci, ma è ancora a caccia della sua prima vittoria.

NORRIS: "QUI MI SENTO A CASA"

"È una bella sensazione rimanere in 'papaya' - le parole del pilota -. Sono cresciuto in McLaren e qui mi sento a casa. Questo team è come una famiglia per me. Il viaggio finora è stato entusiasmante, abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha messo in mostra il nostro desiderio di tornare a competere nelle prime posizioni della griglia. Il lavoro che Zak (Brown, ndr), Andrea (Stella, ndr) e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile e sono fiducioso nelle nostre possibilità di lottare per la vittoira. Sono entusiasta di creare ricordi ancora più straordinari e di continuare a lavorare duramente con tutto il team per i prossimi anni".

BROWN: "NON VEDIAMO L'ORA DI CONTINUARE CON LANDO"

Entusiasmo anche nelle parole del Ceo del team britannico, Zak Brown: "Sono lieto che continueremo il nostro rapporto con Lando per molti anni a venire - ha detto il dirigente americano -. È stato un viaggio fantastico negli ultimi sei anni e lui ha mostrato un impegno e un desiderio incredibili nel portare avanti la squadra e riportare la McLaren in testa alla griglia. La scorsa stagione abbiamo visto il ruolo fondamentale giocato da Lando con l’impressionante miglioramento dei risultati e non vedo l’ora di continuare questa spinta con molti altri podi".