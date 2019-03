F1, Libere 2 GP Bahrain: Ferrari scatenate, davanti Vettel-Leclerc

29/03/2019

Con la sera Sebastian Vettel ha ristabilito le gerarchie in casa Ferrari. Con un lampo (1:28.846) il tedesco si è messo dietro di appena 35 millesimi Leclerc. Un nulla a livello cronometrico. Tantissimo, invece, per il morale del tedesco che rischiava di essere minato dopo le Libere 1 dove il monegasco aveva chiuso davanti a tutti. Un segnale da campione come lo è Seb: essere veloci al momento giusto.



Rosse in grande forma nel deserto che sembrano essere rinate dopo il flop in Australia. In due settimane a Maranello pare abbiano risolto i problemi fornendo a Vettel e Leclerc una SF90 veramente performante. Non solo nella simulazione da qualifica, ma anche sul passo gara. Una solidità mostrata nei test e poi smarrita sulla strada verso Melbourne. Era da tanto che non si vedeva un venerdì così convincente per la scuderia di Maranello.



Sorrisi anche perché la Mercedes si è fermata a sei decimi con Hamilton. Anche qui Lewis ha voluto ristabilire i ruoli in casa mettendosi dietro Bottas (+0.108). Frecce d'Argento che hanno faticato molto con la gomma soft, mentre hanno dimostrato più feeling con le medie. Grande sorpresa per la Renault con Hulkenberg che ha chiuso in quinta posizione a otto decimi precedendo la Red Bull di Verstappen.



Difficoltà per l'Alfa Romeo Racing con Kimi Raikkonen sedicesimo (+2.242) che ha preceduto il compagno Giovinazzi (18°). Ultima posizione per Robert Kubica (Williams) a quattro secondi che ha pagato un secondo netto dal compagno George Russell. Strada ancora in salita per il polacco.