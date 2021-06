F1, Leclerc vuole riscattare Montecarlo: “Siamo competitivi”  

GP AZERBAIGIAN

“Adoro questa pista e i circuiti cittadini”, sostiene il ferrarista alla vigilia del GP dell’Azerbaigian. Sainz: “Baku pista insidiosa”



La Ferrari si appresta a vivere un altro importante weekend di Formula 1. Dopo Montecarlo, è il momento di un altro circuito cittadino: quello di Baku, in Azerbaigian. Nella conferenza stampa di presentazione, Charles Leclerc dice di adorare questa pista: “Qui ho bei ricordi, sono sempre andato forte”. Carlos Sainz vuole ripetersi dopo il bel secondo posto al GP di Monaco e sottolinea: “Pista insidiosa, è difficile trovare i punti di staccata”.

Dopo Montecarlo, il Mondiale di Formula 1 si sposta a Baku per la seconda gara consecutiva su un circuito cittadino. Per quanto le piste, comunque, siano molto differenti tra loro: quella del Principato di Monaco è lenta e tortuosa, mentre il palcoscenico del Gran Premio dell’Azerbaigian offre il rettilineo più lungo del calendario iridato (2,2 chilometri).

Nella tradizionale conferenza stampa che apre il lungo weekend Charles Leclerc ripercorre brevemente quello che è successo due settimane fa, con la speranza che il ritiro al GP di Monaco sia solamente un brutto ricordo. E precisando inoltre i palcoscenici favoriti per il suo esprimersi al meglio sulla Ferrari. “A Montecarlo abbiamo imparato tanto, dimostrando la nostra competitività, con Carlos Sainz sul podio. Abbiamo confermato la nostra forza e questo è positivo anche a livello motivazionale”. Il pilota monegasco definisce così le condizioni di guida per lui ideali. “Qui torneremo un po’ alla realtà, con rettilinei lunghi, anche se ci sono anche delle curve. Vedremo. Adoro questa pista, i circuiti cittadini; sono i miei preferiti. La sfida di correre vicino ai muri, al limite, mi piace moltissimo. Qui ho bei ricordi: ho fatto i miei primi punti e sono sempre andato forte. Non vedo l’ora che sia domani”.

Per Carlos Sainz non è più il momento di pensare al bel secondo posto di Montecarlo: “È un risultato da mettere presto alle spalle per concentrarci sulla prossima gara”. Il team Ferrari mette in conto che in Azerbaigian si possa dovere correre sulla difensiva, massimizzando il risultato che sarà possibile. “Baku è una pista molto diversa da Montecarlo: amo i circuiti cittadini, ma direi che Baku è sempre stata la più difficile per me. Per quanto è insidiosa, è difficile trovare i punti di staccata”. Infine, un bilancio sui suoi primi mesi con il Cavallino Rampante: “Sono assolutamente molto a mio agio in Ferrari, mi sono sentito subito a casa da gennaio. Mi piace davvero l’atmosfera. Con la macchina ci sono cose da migliorare come pilota: devo sfidare me stesso e in Q3 devo trovare ancora della prestazione. Non è ancora tutto automatico”.