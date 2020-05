F1, Leclerc torna al volante: fa consegne per la Croce Rossa

Per tornare a duellare in pista dovrà probabilmente attendere fino a inizio luglio il GP d'Austria, ma intanto Charles Leclerc è tornato al volante per una buona causa. Il pilota della Ferrari è sceso in campo in prima persona con la Croce Rossa del Principato di Monaco e ha contribuito alla consegna di attrezzature al Princess Grace Hospital Center e alla distribuzione di cibo al Comune cittadino per i volontari.