F1, Leclerc: “Red Bull fa un campionato a parte, puntiamo al podio”

gp spagna

Sainz: “Bello essere a casa, l’inizio di stagione è stato complesso”

La Formula 1 arriva in Spagna per il Gran Premio del Montmelò. I piloti Ferrari hanno parlato alla vigilia del weekend. Charles Leclerc si è mostrato piuttosto realista: “La Red Bull fa un campionato a parte, devo massimizzare ogni aspetto, punto al podio”. Carlos Sainz si è invece soffermato sugli aggiornamenti in arrivo per la Rossa di Maranello: “Andiamo verso una nuova direzione, dobbiamo rendere la macchina più guidabile e costante”.

Arrivano le parole dei piloti Ferrari alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. Leclerc si è mostrato piuttosto realista, parlando del gap con la RedBull e dei nuovi aggiornamenti sulla monoposto di Maranello: “La Red Bull fa un campionato a parte, se non accade nulla loro è realistico pensare solamente al podio. Devo massimizzare tutto come sempre. Spero di avere un’auto più facile da guidare per sfruttarla al massimo. Ora come ora è molto esigente, quindi essere al limite non è sempre possibile. Aggiornamenti? Non ci cambierà la vita da una gara all’altra, è il primo passo di altri step”.

Carlos Sainz, oltre a far riaffiorare i suoi ricordi d’infanzia nel Gran Premio di casa, ha parlato anche degli aggiornamenti Ferrari in arrivo al Montmelò: “Sono molto contento di tornare a casa. È il mio nono anno qui e ho tanti bei ricordi. Venivo qui per Fernando e Michael. Essere qui e lottare per vincere o per il podio per la Ferrari è speciale. Ho uno spirito più positivo quando corro in casa. Questo è il circuito in cui ho fatto più punti. Abbiamo un grosso aggiornamento, il tempo ci dirà quanto andrà bene. È una nuova direzione, per rendere la macchina più guidabile e costante. L’inizio stagione non è stato semplice, questo è il primo passo per correggere la nostra inefficienza”.