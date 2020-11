F1, Leclerc: “Più forte dell’anno scorso, anche se con una macchina più debole”

GP TURCHIA

La Formula 1 fa il suo ritorno in Turchia dopo nove anni di assenza. Per Charles Leclerc sarà la prima volta all’Istanbul Park e vuole ben figurare in questo suo debutto: “Sono un pilota più forte rispetto a inizio stagione, anche se la macchina è più debole rispetto all’anno scorso”, ha detto il monegasco in conferenza stampa. “Sarà difficile recuperare punti alla Racing Point”. Sebastian Vettel ammette: “Sto vivendo una stagione negativa”. Getty Images

La massima categoria automobilistica sarà impegnata in questo fine settimana all’Istanbul Park, dove si è corso tra il 2005 e il 2011, per il quart’ultimo appuntamento stagionale. Questa prova della Formula 1 non era stata inserita nel calendario originale, ma gli stravolgimenti legati alla pandemia hanno permesso all’autodromo anatolico di avere la possibilità di organizzare un GP dopo quasi un decennio.

La Ferrari, in passato dominante sulle curve della Turchia, sta ora cercando di chiudere dignitosamente una stagione molto complicata. Charles Leclerc è quinto in campionato, in piena bagarre con Daniel Ricciardo e Sergio Perez per il quarto posto. “Per me sarà la prima volta all’Istanbul Park. Ho visto qualche video e mi sono fatto raccontare la pista da chi ci ha già gareggiato e ho avuto solo pareri positivi. So che si tratta di un tracciato molto vario, con cambi di pendenza e curve spettacolari. In particolare mi aspetto belle sensazioni dalla curva 8. Vedremo come sarà girarci con le monoposto di oggi. Questo sarà nuovo per tutti”.

Leclerc si dice sicuro di sé in conferenza stampa: “Sono un pilota più forte rispetto all’inizio della stagione, anche se la macchina è più debole rispetto all’anno scorso. Nei momenti difficili ho trovato la determinazione in altri modi, cercando di migliorare anche non potendo lottare per la vittoria o per il podio. Lottiamo per posizioni più basse, ma è nelle difficoltà che ti avvicini di più alle persone che lavorano con te ed è quello che sta accadendo: stiamo cercando di aiutare il team a tornare al livello che vorremmo e questo sta creando legami molto forti, sperando che questa situazione possa durare meno possibile”.

Nella classifica costruttori, invece, la Scuderia di Maranello rischia seriamente di chiudere fuori dalle prime cinque posizioni, evento che non si verifica dal 1980. Così, sulla rimonta, il monegasco dichiara: “Quando riusciamo a sfruttare tutto il potenziale siamo competitivi, ma credo che sarà difficile recuperare punti alla Racing Point, soprattutto se loro faranno tutto alla perfezione. Abbiamo avuto delle opportunità in passato e se saremo lì ce ne saranno altre in futuro, ma al momento ci stiamo concentrando più su noi stessi, cercando di sfruttare ogni opportunità nel weekend. Anche se sarà un obiettivo piuttosto complicato”.

Discorso molto diverso invece per Sebastian Vettel. “Sto vivendo una stagione negativa rispetto a quella di Leclerc, quindi non posso essere contento del mio rendimento”, ammette il tedesco. “Charles sta facendo un bel lavoro, sta tirando fuori il massimo potenziale dalla macchina, ma già alla Sauber aveva avuto un impatto positivo. Sta guidando con grande maturità, ma non solo in questa stagione”. Poi un ricordo su questa pista. “L’ultima volta che sono venuto qui è stato tanto tempo fa, ma è una pista molto divertente. C’è un nuovo asfalto, ci sono cambi di pendenza e la curva 8 con una tripla piega a sinistra. C’è un po’ di tutto: curve lente, curve veloci e in generale credo che sia una bella pista”.