F1, Leclerc: "Non sarà facile, ma tutto è possibile"

FERRARI

Nonostante un sabato disastroso per la Ferrari, Charles Leclerc prova a mostrare un po' di ottimismo in vista del GP spagnolo. "Non sono contento, abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo perso performance, c'era poco da fare. Dobbiamo capire cosa è successo. E' difficile, ma nella mia testa sono sempre ottimista, vediamo domani, non sarà una gara facile, ma tutto è possibile", ha detto il monegasco. Hamilton infiamma un sabato bollente al Montmelò





































































































































































"Abbiamo scelto il setup migliore per noi, ma è andata così. Non sarà facile perché dietro partiranno con gomme diverse. Tutto è possibile", ha aggiunto.

Umore sottoterra per Sebastian Vettel, che da quando è alla Ferrari non era mai rimasto fuori dalla Q3 in una qualifica senza problemi tecnici. "Ho faticato molto a trovare il feeling con la macchina nel weekend, in qualifica è andata un po' meglio, ma quando ho provato a spingere mi sono trovato con i soliti problemi. Non sarà un vantaggio poter scegliere la gomma, ma vedremo. Siamo stati troppo lenti nel complesso e non c'è molta fiducia per poter tirare fuori qualcosa di più dalla macchina", il commento del tedesco.