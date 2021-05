F1, Leclerc: "Monte Carlo speciale per me, vogliamo essere subito dietro Mercedes e Red Bull"

GP MONACO

Il pilota della Ferrari, padrone di casa nel Gp di Monaco, fissa l'obiettivo alla vigilia. Sainz: "Io e Charles puntiamo allo stesso risultato"

La Formula 1 fa tappa a Monte Carlo per il Gp di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale. Pista speciale per il padrone di casa Charles Leclerc, che in conferenza stampa fissa l’obiettivo della Ferrari: "Ogni volta che gareggio qui per me è speciale, adoro questo circuito. Vogliamo stare subito dietro Mercedes e Red Bull come fatto a Barcellona". Carlos Sainz si accoda al compagno di scuderia: "Punto allo stesso risultato di Charles”. Getty Images

Dopo le ottime sensazioni di Barcellona, la Ferrari si presenta al Gp di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021, con tanta speranza e voglia di ripetere quanto fatto a Montmeló. Obiettivo più che chiaro nella testa di Charles Leclerc, che in conferenza stampa alla vigilia parla delle sue aspettative in una pista sulla quale è cresciuto e sulla quale, dopo la cancellazione dello scorso anno causa Covid, è pronto a dare spettacolo: "Sono felice di poter tornare a gareggiare qui, questa è casa mia. Mi è dispiaciuto non poterci correre nel 2020, è un posto speciale per me".

Una pista che, però, non ha regalato al padrone di casa grandi soddisfazioni: in F1, infatti, Leclerc non è mai arrivato a concludere la gara. "Nel 2018 e nel 2019 ho avuto tanta sfortuna - ricorda il monegasco del Cavallino Rampante - ma spero che quest'anno possa andare meglio, e proprio per questo voglio dare tutto, sia in qualifica che in gara".

Nonostante la voglia di fare bene, però, Leclerc è consapevole dei limiti della Ferrari, che punterà ad affermarsi nuovamente come terzo team: "Pensare di poter vincere solo perché qui prendevo l'autobus per andare a scuola non è realistico. Dobbiamo puntare ad arrivare subito dietro Mercedes e Red Bull, come a Barcellona. Non possiamo sfidarle, non siamo ancora a quel livello. Siamo più vicini sul giro secco, ma sul passo gara, se loro non avranno problemi, sarà difficile stare davanti. D'altronde, il pilota non fa differenza neppure a Monte Carlo".

Il Gp di Monaco sarà una prova fondamentale anche per Carlos Sainz, reduce dal settimo posto di Montmeló: "I miei obiettivi non sono diversi da quelli di Charles e mi aspetto una situazione molto simile a quella di Barcellona. Questo weekend potrà dire molto sul mio livello di fiducia con la monoposto. Essere veloce qui vorrebbe dire essere vicino al mio compagno di squadra: significherebbe per me aver raggiunto standard elevati. Altrimenti, continuerò a spingere per fare di più. Differenze rispetto all'anno scorso? Ferrari e McLaren sono diverse per guida e bilanciamento, mi sto adattando. In ogni caso, io e il mio team stiamo cercando di capire dove migliorare".