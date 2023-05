Leclerc: “Lewis è incredibile, tutti lo vorrebbero come compagno. Ma Carlos…”

FERRARI

Il monegasco della Ferrari ha commentato le voci del possibile passaggio in rosso di Hamilton

© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc ha parlato alla vigilia del weekend di Monaco di Formula 1, suo Gran Premio casalingo. Il pilota della Ferrari ha commentato le voci del possibile passaggio di Lewis Hamilton alla scuderia di Maranello, evidenziando l’importanza di avere un compagno di squadra veloce: “Tutti vorrebbero Lewis come compagno, c’è tanto da imparare. Non sono io a decidere”. E sul Gp: “La RedBull resta la più forte”.

Alla vigilia del weekend di Formula 1 in programma a Monaco, ha parlato, in conferenza stampa, il padrone di casa Charles Leclerc. Tra gli argomenti di certo il Gp che lo vedrà protagonista, ma il pilota del Cavallino Rampante si è soffermato anche sulle voci di mercato riguardanti un passaggio di Lewis Hamilton nella scuderia di Maranello, voce in realtà già smentita dai diretti interessati, il britannico e il Team Principal Vasseur: “Il Gran Premio? Sono curioso di vedere cosa accadrà - dice Leclerc - la Red Bull resta la più veloce. Le voci su Hamilton? Lewis è incredibile, tutti lo vorrebbero come compagno di squadra perché c’è tanto da imparare. Io voglio che il mio compagno sia veloce, ma Carlos lo è. Non sono io a decidere”.

A rispondere sulle voci di un contatto Hamilton-Ferrari è stato anche un indiretto interessato come Carlos Sainz: "Ormai mi ci sto abituando: quattordici giorni fa ero già in Audi, una settimana fa Leclerc era della Mercedes e ora Hamilton in Ferrari. Non penso a queste chiacchiere ma a dare il 100% con il team". Lo spagnolo parla poi del Gp di Monaco: "Il giro secco qui è molto importante. La nostra macchina funziona bene nel time-attack, quindi può essere un buon weekend, potendo puntare al podio. La pista mi piace, ma alla fine la favorita è sempre la Red Bull". Infine, un commento sulle condizioni dopo l'amichevole allo Stade Louis II nel quale avrebbe rimediato un infortunio: "Sto bene, non ho problemi per quanto accaduto nella partita".

VASSEUR: "TUTTI VORREBBERO HAMILTON MA NESSUNA OFFERTA" La Ferrari non ha fatto un'offerta a Lewis Hamilton. È quanto assicura il team principal del Cavallino Frederic Vasseur, commentando i rumors di mercato di questi giorni. "Per scherzo potrei dire che due settimane ho mandato Sainz all'Audi, una settimana Leclerc alla Mercedes... ora sono solo", le parole del francese, riportate da Sky Sports Uk, alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Montecarlo. "Si sa perfettamente che in questa fase della stagione ogni settimana si avrà una storia diversa. Non stiamo inviando un'offerta a Lewis Hamilton, non l'abbiamo fatto", ha aggiunto. Con il pilota britannico "non abbiamo discusso. Penso che ogni singolo team sulla griglia vorrebbe avere Hamilton. Negli ultimi 20 anni - ha sottolineato - ho discusso quasi ogni fine settimana con Hamilton, non voglio smettere di farlo solo perché mi state inseguendo...". Vasseur ha aggiunto di non aver dovuto rassicurare Charles Leclerc e Carlos Sainz sul loro futuro in Ferrari. "Sappiamo che ogni settimana sentiremo nuove voci, ma siamo concentrati solo sulla macchina".

