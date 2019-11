F1, Leclerc in Brasile con un motore nuovo: GP già in salita

VERSO INTERLAGOS

Charles Leclerc avrà un motore nuovo in occasione del GP del Brasile. Una decisione che gli costerà 10 posizioni in griglia a Interlagos. Il motore danneggiatosi ad Austin, nel GP degli Usa, non è stato riparabile e quindi il Cavallino lo sostituirà con un`unità nuova, che consenta al monegasco di correre le ultime due gare del campionato con una power unit affidabile.

"Charles potrà disporre di una power unit nuova dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend - le parole del team principal Mattia Buinotto - . Equipaggiare la sua SF90 con una nuova power unit significa prendere penalità in griglia, ma se non altro a San Paolo ci aspettiamo di tornare ai livelli consueti di performance e di poter lottare con spirito combattivo per finire in crescendo la stagione. Questo sarà importante per cercare la conferma del fatto che stiamo facendo progressi con la nostra vettura e per provare a portare questo stato di forma nella pausa invernale. So che i nostri piloti e tutto il team sono assolutamente concentrati su questo".

