F1, Leclerc: "Andrò a dormire pensando alla gara"

30/03/2019

Charles Leclerc ricorderà a lungo questa giornata, ma il talentino della Ferrari sembra tenere i piedi per terra. "Andrò a dormire per svegliarmi bene per la gara. E' difficile perché Seb è un pilota fantastico, ho imparato molto da lui e continuerò a farlo, ma sono contento di essere davanti. Ho lavorato sodo per non ripetere gli stessi errori della prima gara. Abbiamo tutti lavorato sodo", le parole del ferrarista.

Rende onore al merito del compagno di squadra, Sebastian Vettel, che ha comunque completato la doppietta Ferrari. "Charles ha fatto un lavoro fantastico e merita la pole. Sono contento di essere secondo, siamo in buona posizione per la gara. La cosa principale era ottenere il risultato desiderato, la Ferrari ha dato sensazioni migliori e continuerà a migliorare. Lo vedremo in gara", il commento del tedesco.



Il team principal, Mattia Binotto, non si fida però della Mercedes: "Charles e Sebastian sono stati incredibili, siamo contenti. Sapevamo sarebbe stato difficile. Le Mercedes sono vicinissime, ma il risultato contava di più per noi dopo l'Australia. Siamo contenti per come ha reagito la squadra, è il risultato più bello. Il segnale forte l'abbiamo dato, ora sarà durissima e vedremo come andrà a finire. Conterà l'affidabilità, ma la stagione è ancora lunghissima. Pensiamo a domani e poi alle prossime gare". Sul buon rapporto tra i suoi due piloti: "Mi fa piacere, è lo spirito giusto fra di loro e c'è collaborazione. E' una buona cosa".