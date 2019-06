F1, Le Castellet: dominio Mercedes nelle libere 3, Leclerc terzo davanti a Vettel

22/06/2019

Mercedes, poi Ferrari e Red Bull. Anche nell'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sembra non esserci storia. Le Frecce d'Argento dominano infatti la terza sessione di prove libere sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia. La scuderia di Brackley occupa ancora una volta i primi due posti: Valtteri Bottas stampa il miglior tempo con 1'30"159. Prestazione non avvicinabile dalla concorrenza, a esclusione del compagno di squadra Lewis Hamilton, secondo con soli 41 millesimi di distacco. Le Mercedes fanno la differenza soprattutto nell'ingresso delle curve e in particolare nell'ultimo settore, dove sono capaci di dare mezzo secondo a tutti.



Quando le altre scuderie soffrono di troppo sottosterzo, Bottas e Hamilton riescono ad avere geometrie differenti e linee più pulite, grazie a un carico aerodinamico più pesante rispetto a quello delle altre vetture. Ferrari in primis: Leclerc, pur essendo velocissimo nel settore 1, paga dazio nelle ultime curve e chiude terzo a +0.446 da Bottas. Praticamente attaccato Sebastian Vettel, quarto a 28 millesimi dal compagno di squadra. Dietro i top 4, il vuoto. Le Red Bull sono quinte e seste, ma staccate di un secondo e mezzo dalle Mercedes. Non bene le Renault anche sul circuito di casa: Daniel Ricciardo si inserisce tra le McLaren e si piazza all'ottavo posto, Nico Hulkenberg è 11°. Chiude la top 10 l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (+1.784 dal leader), che precede di due decimi il compagno di squadra Antonio Giovinazzi.