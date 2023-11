F1 Las Vegas, Verstappen critico: "Corso su piste migliori, non mi ha divertito"

GP LAS VEGAS

Il tre volte iridato boccia ancora una volta la pista americana con tante critiche al tracciato

F1, a Las Vegas è una notte lunga

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen non è andato oltre il sesto tempo nella prima giornata di libere di F1 a Las Vegas, col tre volte iridato che è stato tutt'altro che gentile col tracciato americano. Senza giri di parole, infatti, l'olandese ha bocciato ancora una volta la pista sulla Strip: "Non mi ha divertito, ho corso su piste migliori in vita mia. Non mi aspettavo nulla di diverso, l'avevo detto già mercoledì. Non è stata una sorpresa e dobbiamo conviverci".

"Il circuito era molto scivoloso, non abbiamo guidato nelle prime prove libere, quindi ci è voluto un po' più di tempo per gommare un po' la pista, ma alla fine è andata un po' meglio. Siamo stati in grado di completare il nostro intero programma, che era la cosa più importante oggi" ha spiegato.

Il pilota Red Bull ha quindi aggiunto: "Le gomme morbide vanno bene per un giro, ma fanno fatica sulla lunga distanza, motivo per cui siamo passati subito alle medie. Ma potrebbe anche essere migliore. Quindi abbiamo ancora alcune cose da guardare. Dobbiamo vedere come possiamo migliorare il degrado delle gomme sul lungo. Penso che abbiamo ancora una buona posizione rispetto alla concorrenza, ma è difficile scegliere le gomme giuste per la gara”.

ALONSO: "CIRCUITO INTERESSANTE"

Di un altro avviso è invece Fernando Alonso, che con la sua Aston Martin ha chiuso col terzo tempo dietro alle due Ferrari di Leclerc e Sainz: "Questo è un circuito davvero interessante con molte curve molto diverse e lunghi rettilinei. Di notte le gomme perdono un po' di temperatura quindi è interessante entrare nelle zone di frenata forte. Questo potrebbe rendere la gara divertente e con possibilità di sorpasso. Vediamo domani se riusciamo a ottimizzare le cose. Abbiamo avuto una buona prima giornata, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune cose, come fanno tutti. Vedremo domani quando estrarremo più potenziale dalla vettura. Penso che sarà molto serrato in qualifica e in gara".