F1, la McLaren fa debuttare Palou e O'Ward

La McLaren ha annunciato che i piloti IndyCar Alex Palou e Pato O'Ward faranno il loro debutto in F1 per questo finale di stagione, correndo nelle prime sessioni di prove libere di due degli ultimi GP della stagione. Entrambi i piloti hanno già guidato la McLaren dell'anno scorso in una serie di test privati, ma ora avranno un assaggio delle attuali macchine del circus. Il team inglese cerca così di adempiere all'obbligo previsto dal regolamento di dare a due giovani piloti la possibilità di correre nelle prove libere.