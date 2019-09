F1 Italia, Leclerc non si fida: "Mercedes molto veloci"

Tiene la guardia alta Charles Leclerc al termine delle prime due sessioni di libere del GP d'Italia, chiuse entrambe con il miglior tempo. Il pilota Ferrari ha spiegato che i tempi delle Mercedes non lo lasciano tranquillo: "È una bella sensazione essere il più veloce dopo il venerdì - ha detto il monegasco - Ma non sono sicuro che la situazione rimarrà questa. Le Mercedes sono piuttosto veloci. Hanno fatto il loro giro buono in condizioni difficili, dopo che aveva ricominciato a piovere, quindi a parità di condizioni le cose potrebbero andare diversamente. C'è parecchio lavoro da fare".

C'è ancora margine di miglioramento anche secondo Sebastian Vettel: "In generale è andata abbastanza bene, ma abbiamo tempo per migliorare ancora. Il mio giro non è stato perfetto perché c'è stato molto traffico, tutti si sono lanciati fuori per timore della pioggia appena è scattato il semaforo verde. Per quanto riguarda la qualifica dovremo pensare alla preparazione delle gomme nel giro di lancio e poi magari cercare qualche scia".