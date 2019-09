F1 Italia, Hamilton: "Vicino alle Ferrari? Sono sorpreso"

Lewis Hamilton è quasi stupito dal piccolissimo ritardo dalla Ferrari con cui ha chiuso il venerdì di libere a Monza: "Loro sono ovviamente piuttosto veloci nei rettilinei - ha spiegato il pilota Mercedes - Noi siamo piuttosto forti sul passo gara, ma in effetti sembra che possiamo essere vicini a loro anche sul giro secco. Potremmo avere una chance in qualifica. È senza dubbio sorprendente, anche se in realtà non sapevo bene cosa aspettarmi da questo weekend. Diciamo che nel complesso siamo su livelli molto simili e questo è bello per la competizione".

Sensazioni positive per Max Verstappen, nonostante il cambio di power unit che domenica lo costringerà a partire dal fondo della griglia: "Sul bagnato sicuramente abbiamo una buona possibilità di rimontare - ha detto l'olandese della Red Bull - ma anche sull'asciutto siamo stati abbastanza competitivi. Il lavoro di oggi? Non è stato particolarmnete diverso dagli altri weekend, a dispetto della penalità, la macchina in generale ha dato buone sensazioni e aveva già un ottimo bilanciamento. Sappiamo che Monza non è la pista migliore per noi, ma ci siamo dimostrati in forma. Il motore nuovo? Sento già che ha più potenza del precedente, anche se non è facile quantificare la differenza".