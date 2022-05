F1 in lutto: Tony Brooks è morto a 90 anni

È morto a Londra all'età di 90 anni Tony Brooks, campione di Formula 1 degli anni 50. Brooks, conosciuto come "il dentista volante" (era figlio di un chirurgo dentista) diventò uno dei principali piloti di gran premio del suo tempo. Per tutta la sua carriera ha evitato la pubblicità tanto che sir Stirling Moss, compagno di squadra di Tony in Formula 1 e nelle gare di auto sportive, lo ha descritto come "il più grande pilota 'poco conosciuto' di tutti i tempi".

Foto dal web