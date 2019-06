F1, in Austria Leclerc si regala la seconda pole

29/06/2019 di ALBERTO GASPARRI

Un sabato dolceamaro per Maranello, che da una parte festeggia la clamorosa prestazione di Leclerc e dall'altra si rammarica per il problema a metà Q2 (alla linea di alimentazione del motore), che ha lasciato Vettel fermo nel box nella fase decisiva. Per lui sarà una gara tutta in rincorsa, mentre il giovane monegasco potrà forse raccogliere quanto la sfortuna gli aveva tolto in Bahrain, quando aveva la vittoria in pugno prima di essere tradito dalla sua Rossa. Intanto si è preso il giro record, migliorando di un decimo la pole 2018 di Bottas.



Di certo assisteremo a una grande gara perché alle sue spalle ci sono due piloti tosti come Hamilton e Verstappen, senza dimenticare Bottas e una strategia di gomme un po' diversa tra Ferrari e Mercedes. La posizione dell'inglese è comunque sub iudice. Lewis è infatti finito nel mirino della direzione gara per aver rallentato Raikkonen nel corso di un giro veloce del finlandese durante il Q1 (un po' come successo a Vettel con Sainz nel 2018). I due sono stati convocati dai commissari per spiegare la loro posizione.



Alle spalle dei big ci sono poi due piloti a sorpresa. Kevin Magnussen non si potrà godere la quinta piazza per via della penalità di cinque posizioni (nuovo cambio per la sua Haas), ma ha comunque dato spettacolo. Come ormai ci ha abituato a fare anche Lando Norris, super sesto con la McLaren. Ma in Austria ha scritto una piccola pagina di storia l'Alfa Romeo, capace di portare entrambi i suoi alfieri nella fase decisiva delle qualifiche. Alla fine, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi partiranno dalla terza e quarta fila con la speranza di ripetere il piazzamento anche sotto la bandiera a scacchi.



Altra delusione per Daniel Ricciardo, la cui Renault non gli ha permesso di entrare nel Q3 oltre al fatto di essere stato più lento in pista anche del compagno di team Hulkenberg. Daniil Kvyat (rallentato da Russell) è stato invece la vittima illustre del Q1, insieme alle solite Williams e alle Racing Point. Dal fondo dello schieramento, però, partiranno anche Albon, Hulkenberg e Sainz per la sostituzione della power unit.