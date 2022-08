F1, Horner: "15 o 25 mm? Mia moglie dice che le dimensioni non contano"

REGOLAMENTO 2023

Il team principal della Red Bull scherza sul regolamento 2023

© Getty Images "Mia moglie dice che le dimensioni non contano. Non starei a sindacare su 15 o 25 mm di altezza del fondo. Sarà lo stesso per tutti". Con questa battuta Christian Horner ha commentato le regole 2023 deliberate nel recente Consiglio Mondiale della FIA. Dopo le proteste di Red Bull e Ferrari, principalmente, si è passati dai 25mm inizialmente stabiliti a 15 mm di altezza del fondo.

Horner guarda al futuro e sta svillupando la nuova power unit: "Per noi era importante far girare al banco il primo motore Red Bull, ma con i regolamenti definiti potremo lavorare sul 2026".

Intanto è arrivata anche Audi in F1: "L’annuncio di Audi testimonia il livello raggiunto attualmente dalla Formula 1. I regolamenti hanno giocato un ruolo importante e ci sono anche altri marchi interessati ad entrare. Per la Formula 1 è un momento eccitante. Per i nuovi entrati ci sarà la difficoltà del mettersi alla pari degli altri con il budget cap, perché 10 milioni sono frugali, specialmente considerando il carry-over. Non bisogna sottovalutare la sfida per i nuovi motoristi, perché per loro sarà enorme. Ma è eccitante e bisogna credere che tutto sia possibile".