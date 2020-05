F1: Hamilton. "Ogni anno cambio stile di guida"

Lewis Hamilton, nonostante i sei titoli mondiali di Formula 1 all'attivo, ogni stagione reinventa il suo stile di guida, nella continua ricerca di soluzioni che gli permettano di migliorarsi. Il pilota inglese della Mercedes ha raccontato come ogni anno apporta dei cambiamenti, anche più volte nel corso della stessa stagione. "Puoi sempre migliorare - le parole di Hamilton - . Lo scorso anno non abbiamo vinto tutte le gare. In certe occasioni siamo inciampati e ci sono così tanti elementi che portano alla vittoria. Ci sono sempre aree nelle quali possiamo migliorare. Da pilota, come posso migliorare la comunicazione con il mio team, i meccanici e i ragazzi in fabbrica? Ma anche come posso offrire prestazioni migliori?". Leclerc fa le consegne per la Croce Rossa

Ma il cambiamento riguarda anche la tecnica di guida: "Lo faccio ogni anno e anche durante la stagione, la tecnica si sta evolvendo. Quest'anno, ad esempio, abbiamo le stesse gomme dell'anno scorso, ma l'anno scorso sono state un problema, quindi ci sono ancora tecniche sottili che dovrò adattare, anche con una macchina diversa. Questo fa parte del gioco, essere in grado di adattarsi, abbiamo questa nuova macchina che ancora non so come gestire, ma spero sia fantastica".