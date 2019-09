F1, Hamilton: "Non so dove la Ferrari abbia trovato questo passo"

Lewis Hamilton si aspettava un weekend diverso e invece la prima brutta sorpresa per lui è arrivata nelle qualifiche di Singapore. "Non so dove la Ferrari abbia trovato tutto questo passo, non sembrava la loro pista. Leclerc ha fatto un grande giro. Per stare davanti avevo bisogno di qualcosa di speciale. Sono sicuro di aver toccato anche il muretto durante il giro. Sono contento di essere in prima fila, domani proverò a beffarli. Possiamo essere aggressivi", ha detto l'inglese della Mercedes.