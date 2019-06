F1, Hamilton: "Leclerc grandioso, ci vediamo in gara"

29/06/2019

Lewis Hamilton sembra aver preso bene la sconfitta, almeno di facciata, e non vede lora di sfidare Leclerc per la vittoria. "Congratulazioni a Leclerc, è stato grandioso: noi non siamo riusciti a tenere il loro passo. Finalmente riuscirò a lottare con il giovane e vedremo come andrà. Sarà una gran figata vedere tre team diversi davanti. Sono felice di gareggiare con giovani talentuosi come Charles e Max", ha detto.

Dal canto suo, Max Verstappen si augura di poter ripetere il successo di dodici mesi fa. "Sono contento, un risultato fantastico su un circuito non facile per noi. E' grandioso il sostegno dei tifosi, spero di regalare a tutti un grande risultato", ha spiegato l'oalndese della Red Bull.



Un po' deluso Valtteri Bottas, che resta comunque fiducioso in vista della gara. "Ci aspettavamo di essere molto vicini, però alla fine la Ferrari aveva un piccolo margine. La pole position penso fosse fuori portata perché sul rettilineo loro guadagnavano troppo. Noi andiamo meglio in curva, però sul rettilineo non riusciamo a eguagliarli. Sarà una gara lunga e partire dalla seconda fila non è così male perché si possono sfruttare le scie sul rettilineo", le sue parole.