F1, Hamilton: "Grande gara, attaccato al momento giusto"

"E' stata una gara difficile a livello fisico e mentale, con questo vento era facile commettere un errore. Ho perso la posizione nella ripartenza e non ero affatto felice, ho cercato di posizionarmi al meglio e nel modo migliore possibile. Ho capito che poi dovevo provare ad attaccare Verstappen. E ho dato l'attacco a Bottas prima che le gomme si distruggessero. E' stata una grande gara". Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, vincitore del Gp del Portogallo. "Avversari forti? Abbiamo ora qualche giorno per riposarci e recuperare a livello fisico. Poi dobbiamo concentrarci sulla prossima gara. Ci sono ancora dei margini di miglioramento. Oggi non e' andato tutto perfetto", ha concluso.