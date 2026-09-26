America's Cup: la seconda prova di flotta va ai francesi di La Roche-Posay

I francesi di la Roche-Posay Racing Team vincono la fleet race B della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. Nelle acque del Golfo di Napoli, i transalpini non sbagliano nulla e riscattano così anche la rovinosa scuffia di ieri che rischiava di compromettere la presenza della squadra ai nastri di partenza delle prove di oggi. Completano il podio l'equipaggio principale di Emirates Team New Zealand e Alinghi. Passo indietro per Luna Rossa: l'AC40 Youth & Women chiude quinto davanti al team senior, sesto, che paga una penalità in partenza ed è costretto ad inseguire per tutta la race.