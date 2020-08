F1, Hamilton: "Bene la pole, ma red Bull super veloce in gara"

I PROTAGONISTI

Lewis Hamilton si gode in Spagna la pole numero 92 della sua carriera, ma sa che in gara il vantaggio mostrato dalla Mercedes potrebbe ridursi notevolmente. "Pensavo di essere più veloce nell'ultimo giro, in realtà è stato sufficiente per la pole il primo tentativo. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro per migliorare in tutte le aree, sono stato con loro fino a sera, anche in ottica gara, perché la Red Bull è super veloce", ha detto l'inglese pensando al GP. Hamilton infiamma un sabato bollente al Montmelò





































































































































































"La strada verso la curva uno è lunga, sarà dura tenere la prima posizione in partenza. Cercherò di partire nel miglior modo possibile. Qui fa molto caldo, fisicamente è molto dura quando vai così veloce e in qualifica lo senti ancora di più a livello fisico. Anche le gomme faticano di più", ha aggiunto.

Un osso duro per Hamilton sarà anche Valtteri Bottas, uno che crede di poter vincere. "Complimenti a Lewis, ha fatto un giro migliore del mio, soprattutto nel terzo settore. Per me non è stato sufficiente, comunque un ottimo risultato per il team. Penso di poter battere Hamilton in partenza, i long run dimostrano che ho il passo. Lotterò per superarlo", le parole del finlandese.

Max Verstappen dal canto suo spera di fare un altro scherzetto alla coppia Mercedes. "Sono contento, era il massimo che potevamo fare. Siamo stati abbastanza competitivi tutto il weekend. In gara speriamo di essere più vicini, ma ogni giorno è diverso e vedremo. Spero di mettere pressione alla Mercedes, so che è difficile superare qui, ma farò di tutto per rendere loro la vita difficile", ha spiegato l'olandese.