F1 Gran Bretagna: manifestanti invadono la pista, arrestati

Non solo il brutto incidente che ha visto coinvolti Alexander Albon e Guanyu Zhou, ma in occasione della partenza del Gran Premio di Gran Bretagna si è registrata anche una pericolosa invasione di pista da parte di un gruppo di manifestanti. La Fia ha reso noto che "dopo la bandiera rossa, diverse persone hanno tentato di entrare in pista. Sono state immediatamente allontanate e la questione è ora al vaglio delle autorità locali".