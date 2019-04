F1 GP Cina, Vettel e Leclerc in coro: "Non siamo del tutto contenti"

12/04/2019

Dopo la prima giornata di prove libere del GP di Cina, Sebastian Vettel e Charles Leclerc non sono del tutto soddisfatti. "Sento che la macchina ha molto più potenziale di quello che ha espresso - ha spiegato il tedesco della Ferrari - non sono del tutto contento". Gli fa eco il compagno: "Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare sulla macchina e sul bilanciamento, non sono completamente contento ma penso che siamo sulla strada giusta".

"Posso dare sicuramente di più mettendo tutto insieme - ha aggiunto Vettel - . Domani sarà la giornata chiave per avere un miglior feeling rispetto ad oggi. Mercedes competitive? Mi aspettavo fossero molto forti qui, se riusciamo a essere vicini a loro è un buon segno. Vedremo come andrà domani, sono convinto che possiamo migliorare la macchina. Possiamo andare più veloci in curva, è sempre una buona cosa se riusciamo a trovare delle prestazioni in più".



Fiducioso il compagno Leclerc. "Sappiamo cosa migliorare, spero di mettere tutto insieme domani - ha aggiunto il monegasco, rallentato nella seconda sessione di libere (chiuse anzitempo) da controlli al sistema di raffreddamento - Quanto inciderà? Non così tanto, non penso, sicuramente non avrò una base in vista della gara, ma a parte questo tutto a posto. Il motore? Nessun problema, tutto a posto".

BINOTTO: "SIAMO TORNATI INDIETRO PER L'AFFIDABILITA'" "Quanto successo è una cosa che non ci era mai capitata prima. E' un problema di qualità di un una centralina, problema che abbiamo individuato e isolato". Il team principal della Ferrari Mattia Binotto torna su quanto accaduto in Bahrain alla vettura di Charles Leclerc, costretto a rallentare nel finale e a veder sfumare una vittoria. "Quello che abbiamo fatto qui è semplicemente tornare a una verifica precedente che ci dà più garanzie dal punto di vista dell'affidabilità, la scelta è stata di cambiare anche su Sebastian - ha rivelato - Questo non vuol dire che la centralina che abbiamo sostituito abbia dei problemi, faremo tutte le verifiche del caso per esser certi di poterla utilizzare ancora eventualmente".

HAMILTON: "POSSIAMO ESSERE DAVANTI A TUTTI" Nonostante prove libere non troppo brillanti, Lewis Hamilton non nasconde un certo ottimismo in vista della gara. "Qua la macchina ha il ritmo per finire davanti, dobbiamo solo trovare il giusto set-up almeno per me, visto che Valtteri è andato meglio. Ferrari e Red Bull sono vicine, come ci aspettavamo. Le Rosse sembrano ancora più veloci sui rettilinei, ma nel complesso tutti i top team sono lì e prevedo lo stesso sabato", ha spiegato l'inglese. E ancora: "È stata dura guidare, le temperature sono basse rispetto al Bahrain ed è molto più difficile gestire le gomme. Ci stiamo lavorando, soprattutto per me che ho faticato moltissimo".

BOTTAS: "IN CURVA MEGLIO NOI DELLA FERRARI" Valtteri Bottas ha chiuso davanti a tutti la prima giornata di prove del GP di Cina e anche lui non può fare a meno di confrontare le prestazioni della Ferrari con quelle Mercedes. "La giornata è andata bene, siamo in cima alla classifica, ma è ancora molto difficile trovare un buon bilanciamento su tutto il giro. Ci siamo arrivati poco a poco e alla fine la macchina è andata bene, ma è solo venerdì e sono i due giorni successivi che contano. Alla Ferrari sono più performanti sui rettilinei dove hanno guadagnato qualcosa su di noi, ma come si è visto nella seconda sessione, noi siamo andati meglio nella maggior parte delle curve. Sicuramente dobbiamo lavorare sui nostri punti deboli, ma anche noi abbiamo i nostri pregi. In gara tutto dipenderà dall'intero pacchetto", ha spiegato il leader del Mondiale.

