GP Brasile, Russell: "Sensazione fantastica, fiero del successo". Hamilton: "Doppietta super"

Doppietta della Mercedes a Interlagos, con Russell che conquista il primo successo in carriera in F1

F1, a Interlagos è la prima gioia per Russell











































Weekend perfetto per George Russell in Brasile con la doppietta tra Sprint e GP che regala al britannico la prima affermazione in carriera in F1. Una gara super quella del 63 della Mercedes che porta a casa un successo meritato che lo ha lasciato senza parole: "Sensazione fantastica, grazie al team che ha reso tutto questo possibile. È stata una vera e propria altalena di emozioni per tutta la stagione e anche oggi, dopo la safety ho sentito tanta pressione e sono davvero felice di portare a casa questa vittoria".

"Sono senza parole, ho pensato a tutto quello che ho passato in carriera, a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha dato l'opportunità di essere qui. Sono fiero di quello che ho fatto" ha detto Russell.

HAMILTON: "COMPLIMENTI A GEORGE"

A seguirlo sul podio, sul secondo gradino, il compagno di box Lewis Hamilton: "Congratulazioni a Russell, ha fatto un lavoro incredibile e lo merita. Sono fiero del lavoro fatto in fabbrica e di questo risultato perché ci siamo impegnati tanto quest'anno per arrivare a una vittoria o a una doppietta come questa. È stata una delle settimane più belle della mia vita, non vedo l'ora di tornare di nuovo qui".

VERSTAPPEN: "PEREZ? AVEVO PARLATO COL TEAM"

Sesto posto per Verstappen, con tanto di polemica con Perez per il posto non ceduto al messicano: "Non ho capito perché ho preso la penalità, non mi ha lasciato spazio e stavamo lottando. Per me la gara non contava tanto perché non avevo passo, ma a Hamilton è costata la vittoria. Ho spinto, c'era degrado ed è stata difficile. Nel complesso oggi non è scattata qualcosa, è stato più di un problema di assetto. Posizione a Perez? Avevo già parlato col team, non è la prima vola che mi chiedono e guardiamo avanti perché se Perez avrà bisogno di aiuto ad Abu Dhabi glielo darò"