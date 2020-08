F1: GP Belgio, Leclerc: "Difficile ripetersi". Vettel: "Il mio futuro? Non so"

FERRARI

Dopo il deludente fine settimana di Barcellona, la Ferrari punta a migliorare nel GP del Belgio ma per Charles Leclerc sarà difficile ripetere l’impresa del 2019 a Spa: "Nel primo e nel terzo settore perderemo diverso terreno, dovremo recuperare nel secondo” afferma. Il monegasco parla anche del futuro: “Sainz? Non vedo l'ora di averlo come compagno di squadra". Vettel schiva invece le domande sul 2021: "Non ho aggiornamenti”.

Dopo la delusione di Barcellona e il week-end di riposo, le rosse di Maranello sono pronte a tornare in pista. Lo fanno in Belgio, sul circuito di Spa: una pista veloce, nella quale la Ferrari potrebbe faticare a difendere il successo conquistato nelle ultime due stagioni sul circuito. Charles Leclerc esordisce analizzando proprio le prospettive del fine settimana: "Nel primo e nel terzo settore perderemo diverso terreno - dichiara in conferenza stampa, in merito ad una Ferrari SF-1000 decisamente in difficoltà sui rettilinei - e dovremo recuperare tutto nel secondo settore”. Per il monegasco, vincitore nel 2019 (una prima vittoria in carriera che dedicò all’amico Anthoine Hubert, la cui vita fu spezzata da un terribile incidente il giorno prima, durante la gara di Formula 2), ripetersi sarà un’impresa complicata: “Quest’anno per noi sarà difficile per noi rispetto al 2019. In ogni caso faremo del nostro meglio. Personalmente amo questo circuto". Leclerc, poi, non si nasconde sulla domanda riguardante il suo prossimo compagno alla Rossa, Carlos Sainz: “Ho ottimi rapporti con lui, ma non abbiamo ancora parlato del prossimo anno. Non vedo l’ora di averlo come compagno di squadra”.

Chi invece schiva le domande sul futuro, ancora incerto, è Sebastian Vettel, che dopo il settimo posto in Spagna preferisce guardare alla prossima gara piuttosto che alla prossima destinazione come pilota: "Non ho aggiornamenti sul mio futuro, potete copiare e incollare le mie risposte su questo tema dalla conferenza stampa precedente". Parlando del Gran premio, il tedesco (vincitore nel 2018) spera di ottenere un buon risultato: "La lotta a centro gruppo è accesa ed è senza dubbio divertente, ma vogliamo di più - spiega -. A Barcellona abbiamo fatto una scommessa strategica che è stata ripagata dal risultato finale".